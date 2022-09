Rusko zrejme v sobotu obnoví dodávky cez plynovod Nord Stream 1

Moskva/Berlín 2. septembra (TASR) - Rusko zrejme v sobotu (3. 9.) obnoví dodávky cez plynovod Nord Stream 1 na 20 % jeho kapacity, signalizujú údaje prevádzkovateľa plynovodu. Európske ceny zemného plynu klesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Európski politici nepočítali s tým, že Gazprom v avizovanom termíne obnoví dodávky cez plynovod po odstávke, ktorá sa začala v noci na stredu (31. 8.) a má trvať do soboty. Nemecko už vyhlásilo, že sa počas najbližšej zimy nebude spoliehať na Nord Stream 1. To ukazuje aktuálnu nedôveryhodnosť Ruska ako dodávateľa energií.



Gazprom tvrdil, že dôvodom odstávky bola nevyhnutná údržba poslednej funkčnej turbíny zo šiestich kľúčových turbín plynovodu. Tá musí byť podľa ruského koncernu teraz servisovaná každých 1000 hodín, čo znamená približne každých 42 dní. Najbližšia odstávka by sa teda mala uskutočniť v polovici októbra. Európski predstavitelia to pokladajú za výhovorku, ktorá Moskve umožňuje pravidelne zastavovať dodávky počas zimy. Faktom, že je funkčná len jedna turbína, Gazprom takisto zdôvodňuje využívanie plynovodu len na približne pätinu jeho kapacity.



Rezervácie prepravnej kapacity podľa prevádzkovateľa plynovodu signalizujú, že dodávky plynu do Nemecka cez Nord Stream 1 sa obnovia od druhej hodiny rannej SELČ na 20 % kapacity plynovodu.



Gazprom obmedzil dodávky cez plynovod na pätinu v júli tesne po každoročnej pravidelnej údržbe.



Referenčný októbrový kontrakt na plyn na burze v Amsterdame v piatok padol až o 9,5 % a o 8.13 h SELČ sa predával so stratou 6,2 % po 228 eur za megawatthodinu (MWh). Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn tento týždeň klesla už približne o 33 % po tom, ako sa minulý týždeň dostala na rekordné maximum.