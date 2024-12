Rusko zrušilo zákaz vývozu benzínu pre producentov

Moskva 1. decembra (TASR) - Ruská vláda zrušila cez víkend zákaz vývozu benzínu, týka sa však iba benzínu vyvážaného producentmi. V prípade ďalších vývozcov platí zákaz ešte o mesiac dlhšie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Pôvodne mal zákaz na export benzínu, ktorý Rusko obnovilo v auguste, platiť do konca roka. Ruský podpredseda vlády Alexander Novak však v piatok (29. 11.) povedal, že trh s palivami sa postupne stabilizuje a je možné pristúpiť k zmierneniu zákazu o niečo skôr. Ruská vláda potom v sobotu (30. 11.) v oficiálnom vyhlásení uviedla, že pre výrobcov zákaz ruší. "Rozhodnutie sme prijali s cieľom udržať stabilnú situáciu na domácom trhu s pohonnými látkami, podporiť ekonomiku spracovávania ropy a zároveň blokovať export motorového benzínu v rámci šedej ekonomiky," uvádza sa v oficiálnom oznámení ruskej vlády.



Rozhodnutie sa však netýka iných vývozcov než producentov, napríklad nezávislých obchodníkov. Tým sa zákaz exportu benzínu predlžuje do konca januára budúceho roka.



S vývozom benzínu tak môžu začať rafinéria spoločnosti GazpromNefť v Omsku, rafinéria NORSI patriaca pod Lukoil v Nižnom Novgorode či rafinéria v Riazani patriaca spoločnosti Rosnefť. To sú najväčší producenti benzínu v Rusku.



V minulom roku Ruská federácia vyprodukovala 43,9 milióna ton benzínu. Z tohto objemu vyviezla 5,76 milióna ton, teda zhruba 13 % produkcie. Najväčšími odberateľmi ruského benzínu sú najmä africké krajiny ako Nigéria, Líbya a Tunisko. K veľkým dovozcom benzínu z Ruska potom patria aj Spojené arabské emiráty.