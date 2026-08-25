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Rusko zvažuje predĺženie zákazu vývozu nafty do konca septembra
Moskva pôvodne zaviedla zákaz od 8. júla do 31. júla ako súčasť väčšieho balíka na podporu domáceho trhu s pohonnými látkami.
Autor TASR
Moskva 25. augusta (TASR) - Rusko uvažuje nad predĺžením celkového zákazu vývozu nafty do konca septembra. Dôvodom je pokračujúci nedostatok pohonných látok na domácom trhu, pričom niekoľko rafinérií sa po ukrajinských dronových útokoch stále nevrátilo do prevádzky. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje z energetického priemyslu.
Jeden zo zdrojov uviedol, že okrem predĺženia zákazu na nasledujúci mesiac sa diskutuje aj o zákaze do konca tohto roka. Ministerstvo energetiky na otázku agentúry Reuters nereagovalo.
Moskva pôvodne zaviedla zákaz od 8. júla do 31. júla ako súčasť väčšieho balíka na podporu domáceho trhu s pohonnými látkami. Neskôr ho predĺžila s tým, že pre producentov nafty bude platiť do konca augusta a pre ostatných do konca januára budúceho roka. Po čiastočnom zlepšení situácie koncom júla a následnom uvoľnení obmedzení však v auguste v niektorých regiónoch opätovne zaznamenali nedostatok paliva.
Jeden zo zdrojov uviedol, že okrem predĺženia zákazu na nasledujúci mesiac sa diskutuje aj o zákaze do konca tohto roka. Ministerstvo energetiky na otázku agentúry Reuters nereagovalo.
Moskva pôvodne zaviedla zákaz od 8. júla do 31. júla ako súčasť väčšieho balíka na podporu domáceho trhu s pohonnými látkami. Neskôr ho predĺžila s tým, že pre producentov nafty bude platiť do konca augusta a pre ostatných do konca januára budúceho roka. Po čiastočnom zlepšení situácie koncom júla a následnom uvoľnení obmedzení však v auguste v niektorých regiónoch opätovne zaznamenali nedostatok paliva.