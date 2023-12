Rusko zvažuje privatizáciu približne 30 veľkých podnikov

Moskva 21. decembra (TASR) - Rusko zvažuje zníženie svojho podielu v niektorých veľkých ruských podnikoch, v ktorých by si však ponechalo kontrolný podiel. Prípadná privatizácia by sa mohla týkať približne 30 firiem. Povedal to vo štvrtok ruský minister financií Anton Siluanov. Zatiaľ však nie je jasné, ktoré podniky by sa na privatizačný zoznam mali dostať. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ministerstvo financií navrhlo vláde zníženie štátneho podielu vo veľkých firmách, v ktorých momentálne kontroluje viac než 50 %, pričom redukcia podielov by neznamenala stratu kontroly," povedal Siluanov v rozhovore pre ruskú televíziu Russia 24. "Takýto krok by mohol priniesť desiatky, prípadne stovky miliárd rubľov," dodal minister s tým, že je na vláde, koľko firiem by na privatizačný zoznam zaradila, navyše o plánoch je ešte potrebné diskutovať.



"Je tu približne 30 veľkých podnikov, kde by sa dalo uvažovať o znížení štátneho podielu a o jeho nahradení súkromným biznisom," povedal Siluanov. Takýto krok by podľa neho znížil štátu náklady a stimuloval firmy k úsiliu dosahovať vyššie zisky.



S myšlienkou privatizácie už skôr prišiel Andrej Kostin, šéf banky VTB, druhej najväčšej banky v Rusku. Kostin povedal, že západné sankcie zničili prvky ruskej ekonomiky, na ktorých sa pracovalo posledných 30 rokov. Rusko preto teraz potrebuje prostredníctvom privatizácie, prerozdelenia rozpočtových fondov a zvýšením dlhu vytvoriť nový model rastu.