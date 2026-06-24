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Rusko zvažuje úplný zákaz vývozu nafty
Rusko je tretím najväčším producentom ropy na svete, väčšinu údajov o objeme produkcie a vývoze však od začiatku vojny na Ukrajine koncom februára 2022 nezverejňuje.
Autor TASR
Moskva 24. júna (TASR) - Rusko plánuje zavedenie úplného zákazu vývozu nafty. Povedal to tento týždeň podpredseda ruskej vlády Alexander Novak, ktorého citovali agentúra Reuters a portál OilPrice.com. Nafta by sa tak pridala k benzínu a leteckému palivu, na ktoré úplný zákaz exportu z Ruska už platí.
Rusko je tretím najväčším producentom ropy na svete, väčšinu údajov o objeme produkcie a vývoze však od začiatku vojny na Ukrajine koncom februára 2022 nezverejňuje. V dôsledku intenzívnych útokov na svoju ropnú infraštruktúru však postupne obmedzuje export pohonných látok.
Najskôr v prípade benzínu sprísnilo pôvodne čiastočný zákaz vývozu na zákaz pre všetkých účastníkov trhu. Začiatkom júna prvýkrát oznámilo zákaz vývozu leteckého paliva a najnovšie Novak informoval, že Moskva plánuje úplný zákaz vývozu nafty spolu s ďalšími opatreniami na zvýšenie objemu pohonných látok na domácom trhu. Denník Vedomosti v tejto súvislosti uviedol, že Rusko zvažuje dovoz pohonných látok s cieľom riešiť nedostatok paliva v niektorých regiónoch.
Novakovo oznámenie sa líši od informácií zo začiatku mesiaca, keď na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade uviedol, že nie je potrebné pristupovať k zákazu vývozu nafty pre všetkých účastníkov trhu. Na druhej strane, nevylúčil jeho zavedenie v prípade zhoršenia situácie.
Momentálne sa zákaz vývozu nafty a lodného paliva týka iba firiem, ktoré tieto komodity priamo neprodukujú. Export benzínu a leteckého paliva sa týka všetkých účastníkov trhu. Rozšírenie zákazu vývozu nafty na všetky firmy tak ešte viac obmedzí produkt na viacerých zahraničných trhoch, ktoré sú naďalej závislé od dodávok ruskej nafty, pričom ju dovážajú prostredníctvom nepriamych distribučných kanálov.
Rusko je tretím najväčším producentom ropy na svete, väčšinu údajov o objeme produkcie a vývoze však od začiatku vojny na Ukrajine koncom februára 2022 nezverejňuje. V dôsledku intenzívnych útokov na svoju ropnú infraštruktúru však postupne obmedzuje export pohonných látok.
Najskôr v prípade benzínu sprísnilo pôvodne čiastočný zákaz vývozu na zákaz pre všetkých účastníkov trhu. Začiatkom júna prvýkrát oznámilo zákaz vývozu leteckého paliva a najnovšie Novak informoval, že Moskva plánuje úplný zákaz vývozu nafty spolu s ďalšími opatreniami na zvýšenie objemu pohonných látok na domácom trhu. Denník Vedomosti v tejto súvislosti uviedol, že Rusko zvažuje dovoz pohonných látok s cieľom riešiť nedostatok paliva v niektorých regiónoch.
Novakovo oznámenie sa líši od informácií zo začiatku mesiaca, keď na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade uviedol, že nie je potrebné pristupovať k zákazu vývozu nafty pre všetkých účastníkov trhu. Na druhej strane, nevylúčil jeho zavedenie v prípade zhoršenia situácie.
Momentálne sa zákaz vývozu nafty a lodného paliva týka iba firiem, ktoré tieto komodity priamo neprodukujú. Export benzínu a leteckého paliva sa týka všetkých účastníkov trhu. Rozšírenie zákazu vývozu nafty na všetky firmy tak ešte viac obmedzí produkt na viacerých zahraničných trhoch, ktoré sú naďalej závislé od dodávok ruskej nafty, pričom ju dovážajú prostredníctvom nepriamych distribučných kanálov.