Rusko zvažuje výrazné zvýšenie dane z odchodu pre zahraničné firmy

Moskva 20. septembra (TASR) - Ruská vláda zvažuje výrazné zvýšenie jednorazového príspevku, ktorý musia zahraničné podniky, opúšťajúce ruský trh, zaplatiť do štátneho rozpočtu. Takzvanú daň z odchodu plánuje vláda zvýšiť oproti súčasnej hodnote takmer trojnásobne na 40 %. Uviedol to v piatok denník RBC, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters.



Moskva postupne zvyšovala požiadavky na firmy, ktoré po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 začali ruský trh opúšťať. Vláda predtým, než poskytne súhlas s odchodom zahraničnej firmy, požaduje výrazné zľavy z ceny predávaných aktív po ich ocenení a príspevok do štátneho rozpočtu. Ten bol pôvodne stanovený na 10 % z predajnej ceny, neskôr ho zvýšili na súčasných 15 %.



Do konca augusta takto zaplatili zahraničné spoločnosti do ruského rozpočtu takmer 140 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavuje 1,51 miliardy USD (1,35 miliardy eur). Táto suma už presiahla hodnotu príspevkov za celý minulý rok, keď predstavovala 116,5 miliardy rubľov.



Teraz ruská vládna komisia uvažuje nad "výrazným zvýšením" príspevku, povedal jeden zo zdrojov pre denník RBC oboznámený s rokovaniami. Ďalšie dva zdroje, ktoré sa vyjadrili pre RBC, uviedli, že takzvaná daň z odchodu by sa mohla zvýšiť až na 40 %.



Ministerstvo financií uviedlo, že zatiaľ sa o akýchkoľvek zmenách iba diskutuje a nič sa zatiaľ neprijalo. Jeden zo zdrojov pre RBC však povedal, že potreba zvýšiť príspevok od zahraničných firiem do štátneho rozpočtu vyplýva z prípadov, keď bolo ocenenie predávaných aktív veľmi nízke, a tým aj príjmy ruského štátneho rozpočtu z dane z odchodu.



(1 EUR = 1,1166 USD)