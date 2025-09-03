< sekcia Ekonomika
Rusko zvýši predaj devíz na 1,4 miliardy rubľov denne
Autor TASR
Moskva 3. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo financií (MF) v stredu oznámilo, že od 5. septembra do 6. októbra zvýši predaj devíz na 1,4 miliardy rubľov (17,32 milióna USD; 14,87 milióna eur) denne z predchádzajúcich 0,3 miliardy rubľov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Ministerstvo uviedlo, že počas stanoveného obdobia predá cudzie meny v hodnote 31,5 miliardy rubľov v porovnaní so 6,2 miliardy rubľov v predchádzajúcom mesiaci.
Tento krok zvýši celkový denný čistý predaj devíz, ktorý kombinuje devízové operácie ministerstva a centrálnej banky, na 10,34 miliardy rubľov denne z 9,24 miliardy rubľov denne mesiac predtým.
(1 EUR = 1,1646 USD)
