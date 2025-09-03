Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Ekonomika

Rusko zvýši predaj devíz na 1,4 miliardy rubľov denne

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Ministerstvo uviedlo, že počas stanoveného obdobia predá cudzie meny v hodnote 31,5 miliardy rubľov v porovnaní so 6,2 miliardy rubľov v predchádzajúcom mesiaci.

Autor TASR
Moskva 3. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo financií (MF) v stredu oznámilo, že od 5. septembra do 6. októbra zvýši predaj devíz na 1,4 miliardy rubľov (17,32 milióna USD; 14,87 milióna eur) denne z predchádzajúcich 0,3 miliardy rubľov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Ministerstvo uviedlo, že počas stanoveného obdobia predá cudzie meny v hodnote 31,5 miliardy rubľov v porovnaní so 6,2 miliardy rubľov v predchádzajúcom mesiaci.

Tento krok zvýši celkový denný čistý predaj devíz, ktorý kombinuje devízové operácie ministerstva a centrálnej banky, na 10,34 miliardy rubľov denne z 9,24 miliardy rubľov denne mesiac predtým.

(1 EUR = 1,1646 USD)
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Uhádnete, aké bolo leto 2025?

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR