< sekcia Ekonomika
Rusko zvýšilo export LPG do strednej Ázie na takmer dvojnásobok
Moskva musela vývoz LPG presunúť z Európy na iné trhy po tom, ako Európa v reakcii na inváziu na Ukrajinu dovoz LPG z Ruska v decembri 2024 zakázala.
Autor TASR
Moskva 28. decembra (TASR) - Rusko vyviezlo za 11 mesiacov tohto roka do bývalých sovietskych republík v strednej Ázii a do Afganistanu viac než milión ton skvapalneného ropného plynu (LPG). To je takmer dvojnásobok oproti exportu za rovnaké obdobie minulého roka. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z energetického priemyslu.
Moskva musela vývoz LPG presunúť z Európy na iné trhy po tom, ako Európa v reakcii na inváziu na Ukrajinu dovoz LPG z Ruska v decembri 2024 zakázala. Od januára do konca novembra vyviezlo Rusko do Afganistanu a štátov strednej Ázie, ktoré v minulosti tvorili spolu s Ruskom Sovietsky zväz, 1,016 milióna ton LPG. Ten sa používa najmä ako palivo do automobilov, na vykurovanie a produkciu ďalších ropných výrobkov.
Podľa zdrojov z energetického trhu sa tak teraz Afganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan a Uzbekistan podieľajú na celkovom exporte ruského LPG zhruba 36 %. V roku 2024 tvorili iba 19 % z ruského vývozu.
V rámci tohto regiónu je najväčším dovozcom ruského LPG Afganistan. Rusko v júli ako prvá krajina na svete uznalo vládu hnutia Taliban, keď prijalo poverovacie listiny nového afganského veľvyslanca.
Podľa zdrojov oboznámených so situáciou sa dodávky ruského LPG do Afganistanu zvýšili za 11 mesiacov medziročne 1,5-násobne na 418.000 ton. Podľa obchodníkov sa však dodávky z Ruska do Afganistanu zvýšili čiastočne aj v dôsledku poklesu dodávok z Iránu, z ktorého dodávky ovplyvňujú sankcie Spojených štátov voči Teheránu.
Moskva musela vývoz LPG presunúť z Európy na iné trhy po tom, ako Európa v reakcii na inváziu na Ukrajinu dovoz LPG z Ruska v decembri 2024 zakázala. Od januára do konca novembra vyviezlo Rusko do Afganistanu a štátov strednej Ázie, ktoré v minulosti tvorili spolu s Ruskom Sovietsky zväz, 1,016 milióna ton LPG. Ten sa používa najmä ako palivo do automobilov, na vykurovanie a produkciu ďalších ropných výrobkov.
Podľa zdrojov z energetického trhu sa tak teraz Afganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan a Uzbekistan podieľajú na celkovom exporte ruského LPG zhruba 36 %. V roku 2024 tvorili iba 19 % z ruského vývozu.
V rámci tohto regiónu je najväčším dovozcom ruského LPG Afganistan. Rusko v júli ako prvá krajina na svete uznalo vládu hnutia Taliban, keď prijalo poverovacie listiny nového afganského veľvyslanca.
Podľa zdrojov oboznámených so situáciou sa dodávky ruského LPG do Afganistanu zvýšili za 11 mesiacov medziročne 1,5-násobne na 418.000 ton. Podľa obchodníkov sa však dodávky z Ruska do Afganistanu zvýšili čiastočne aj v dôsledku poklesu dodávok z Iránu, z ktorého dodávky ovplyvňujú sankcie Spojených štátov voči Teheránu.