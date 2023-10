Rusko zvýšilo prognózu prepravy tovarov cez Severnú morskú cestu o 50%

Moskva 23. októbra (TASR) - Rusko zvýšilo prognózu objemu tovaru, ktorý bude do konca tohto desaťročia možné prepraviť Severnou morskou cestou, zhruba o 50 %. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na správu v ruskom ekonomickom denníku Kommersant. Objem tovaru však bude do veľkej miery závisieť od dokončenia nových energetických projektov.



Topenie ľadu v dôsledku klimatickej zmeny zvyšuje šance na využitie námornej prepravy tovarov severnou trasou, ktorá vedie z ruského prístavného mesta Murmansk ležiaceho neďaleko hraníc s Nórskom pozdĺž ruských hraníc až po Beringovu úžinu pri Aljaške. Ruský prezident Vladimir Putin túto trasu v poslednom období výrazne propaguje, keďže by mohla riešiť vynútené zmeny v ruskej preprave po uvalení sankcií západných krajín na Moskvu v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu.



Minulý rok schválila Moskva rozvoj tejto trasy, od ktorej si podľa pôvodných odhadov sľubovala prepraviť v budúcom roku 80 miliónov ton a v roku 2030 zhruba 150 miliónov ton tovaru. Na porovnanie, vlani sa touto cestou prepravilo 34 miliónov ton tovaru.



Kommersant uviedol, že ruské ministerstvo pre rozvoj východných oblastí namodelovalo tri scenáre možného objemu prepravy tovarov. Tie závisia od realizácie veľkých energetických projektov pozdĺž spomínanej cesty. Je to najmä obrí projekt Vostok Oil ruského ropného koncernu Rosnefť či budúca výstavba LNG závodov firmy Novatek - Arctic LNG 1, Arctic LNG 2 a Arctic LNG 3. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvní celý projekt, bude počet ľadoborcov.



Základný scenár podľa Kommersantu počíta s tým, že v roku 2024 sa prepraví 74 miliónov ton tovaru a do roku 2030 vzrastie objem na 224 miliónov ton. Optimistický scenár počíta v budúcom roku s prepravou 81 miliónov ton a v roku 2030 až 244 miliónov ton. Na druhej strane, omnoho konzervatívnejší scenár uvádza, že v roku 2030 sa Severnou morskou cestou prepraví iba 117 miliónov ton tovaru.