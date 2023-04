Rusko zvýšilo v marci vývoz nafty po mori o 12 %

Moskva 3. apríla (TASR) – Rusko v marci zvýšilo vývoz nafty po mori medzimesačne o 12 % na 4,5 milióna ton. Prispel k tomu nárast dodávok do iných destinácií po tom, keď Európska únia začiatkom februára zakázala dovoz ruských ropných produktov na svoj trh. Vyplýva to z výpočtov spoločnosti Refinitiv. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Turecko zostáva hlavnou destináciou pre ruské dodávky nafty, pričom jej import sa minulý mesiac takmer zdvojnásobil približne na 1,6 milióna ton, podľa výpočtov Refinitiv a Reuters. Približne 0,5 milióna ton je pritom stále na ceste z ruských prístavov v Baltskom mori do Turecka.



Dodávky nafty z ruských prístavov do Brazílie a Spojených arabských emirátov (SAE) v marci dosiahli približne 300.000 ton. To predstavuje medzimesačný nárast o 12 % v prípade Brazílie a 51 % v prípade SAE.



Rusko minulý mesiac poslalo do Saudskej Arábie približne 66.000 ton nafty, čo bolo výrazne menej než 485.000 ton vo februári, ale niektoré dodávky sa mohli uskutočniť aj prostredníctvom prečerpania z lode na loď (ship-to-ship, STS).



"Je dosť ťažké sledovať zásielky STS," povedal jeden z obchodníkov.



Podľa údajov Refinitiv dodávky nafty z prístavov kontrolovaných Ruskom do afrických krajín sa v marci zvýšili dohromady na 1 milión ton, pričom medzi príjemcami boli Líbya, Tunisko, Nigéria, Ghana, Togo, Senegal a Maroko.



Približne 0,7 milióna ton z marcového vývozu nafty z Ruska smeruje cez STS alebo nemá presné miesto určenia.



Všetky uvedené čísla sa opierajú o údaje o odchode nákladu. Približne 2,5 milióna ton nafty naloženej v marci z prístavov kontrolovaných Ruskom je však stále v procese tranzitu a môže ešte zmeniť miesto určenia.



Pokiaľ ide o apríl, obchodníci očakávajú, že pokles produkcie nafty povedie k nižšiemu exportu z Ruska.