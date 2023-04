Rusko zvýšilo vývoz benzínu v 1. kvartáli takmer o 50 %

Moskva 13. apríla (TASR) - Rusko zvýšilo export benzínu v 1. kvartáli tohto roka medziročne takmer o polovicu. Potom, ako Európska únia (EÚ) v reakcii na vojnu na Ukrajine zastavila dovoz ropných produktov z Ruska, si Rusko našlo nové vývozné trasy a produkty začalo dodávať priamo do afrických krajín, ktorých záujem vzrástol. Poukázali na to najnovšie údaje analytickej spoločnosti Kpler. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európska únia zaviedla embargo na dovoz ruských ropných produktov od 5. februára tohto roka. K tomu sa pripojil cenový strop zo strany štátov G7. Rusko však zvýšilo dodávky benzínu do afrických krajín ako Nigéria, Tunisko a Líbya.



K zvýšeniu ruských dodávok na africký kontinent nepriamo dopomohol aj pokles vývozu produktov z Holandska. Kľúčový je najmä nigérijský trh. "Vyzerá to tak, že v súvislosti s dodávkami benzínu do Nigérie začína Európa strácať časť trhu v prospech Ruska," uviedli analytici z poradenskej firmy FGE.



Spoločnosť Kpler, ktorá spracováva údaje o preprave ropy a ropných produktov, uviedla, že v období od januára do konca marca vyviezlo Rusko 2,2 milióna ton benzínu, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka export predstavoval 1,5 milióna ton. Údaje spoločnosti Refinitiv poukázali zasa na vývoz benzínu z Ruska na úrovni 1,9 milióna ton, zatiaľ čo pred rokom firma uvádzala 1,3 milióna ton.



Rusko zvyčajne exportuje väčší objem benzínu v zimných mesiacoch. Vtedy je domáci dopyt nižší a časť rafinérií je odstavená pre údržbu, dodali analytici. Túto zimu si však Rusi museli nájsť alternatívnych kupcov po tom, ako sa im uzatvorili hlavné obchodné uzly Antverpy-Rotterdam-Amsterdam a lotyšský prístav Ventspils.



Afrika tento problém Rusom vykompenzovala. V 1. štvrťroku doviezli africké krajiny z Ruska 812.000 ton benzínu, čo predstavuje rekord a zároveň takmer tretinu z celkového objemu exportu, ukázali údaje firmy Kpler. Umožnil to aj fakt, že Rusko začalo dodávať do Afriky priamo.



Pred embargom EÚ smeroval ruský benzín do Afriky najmä cez lotyšský Ventspils. Napríklad vo 4. kvartáli minulého roka sa do tohto prístavu doviezlo zhruba 550.000 ton ruského benzínu, ktorý mal africký kontinent dosiahnuť na začiatku tohto roka. V marci sa však nakládka benzínu pre Afriku vo Ventspilse zastavila.



Z afrických štátov najviac ruského benzínu nakúpila Nigéria. Krajina doviezla v 1. štvrťroku 488.000 ton suroviny z Ruska, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka dovoz dosiahol iba 38.000 ton, dodala spoločnosť Kpler.