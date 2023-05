Rusko zvyšuje vývoz nafty do Brazílie

Moskva/Brazília 18. mája (TASR) - Brazília sa stala hlavným dovozcom ruskej nafty v Latinskej Amerike po zavedení sankcií Západu proti Moskve pre jej inváziu na Ukrajinu. Vyplýva to z údajov o monitorovaní plavidiel spoločnosti Refinitiv Eikon. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko aktuálne vyváža palivo do mnohých krajín, ktoré predtým z neho dovážali len málo alebo žiadnu ropu, odkedy Európska únia vo februári zakázala dovoz ruskej ropy a jej derivátov v rámci sankcií.



V Latinskej Amerike, kde sa dovoz palív zotavil na úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19, sa Brazília stala hlavným dovozcom ruskej nafty, pričom aj Kuba zvýšila nákupy ruskej ropy a paliva, podľa údajov Eikonu. Tie tiež ukázali, že dva tankery, ktoré začiatkom tohto mesiaca vyplávali z ruského terminálu v Primorsku s nákladom nafty do Južnej Ameriky, najprv ako cieľovú destináciu označili Čile, ale neskôr ju zmenili na Brazíliu. Ďalší, tretí tanker smeruje cez Atlantický oceán do Brazílie.



Brazília nemá žiadne obmedzenia na dovoz ruskej nafty. Niektoré spoločnosti sa však vyhýbajú nákupu ruského paliva pre interné pravidlá o dodržiavaní sankcií. Zatiaľ nie je jasné, ktoré spoločnosti si prenajali plavidlá na dovoz ruskej nafty do Brazílie.



Reuters predtým uviedla, že prvé dva tankery, ktoré mali pôvodne skončiť v Čile, by znamenali začiatok vývozu ruskej nafty do tejto krajiny. Čilské spoločnosti ENAP, Copec a Enex však agentúre Reuters povedali, že náklad nekúpili.