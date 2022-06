Rusko zvyšuje vývoz z kľúčového východného prístavu

Moskva 8. júna (TASR) - Rusko výrazne zvyšuje export ropy cez svoj kľúčový prístav na východe krajiny s cieľom pokryť zvyšujúci sa dopyt zo strany ázijských kupcov a zároveň kompenzovať dôsledky sankcií uvalených na ruskú ropu Európskou úniou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na informácie zdrojov oboznámených so situáciou.



Moskva už pred časom uviedla, že plánuje presmerovať export energií zo západných štátov do Ázie. Ako uviedli zdroje pre Reuters tento týždeň, Rusko sa rozhodlo zvýšiť export do Ázie cez kľúčový prístav na východe krajiny Kozmino, pričom v najbližšom období by sa vývoz mohol zvýšiť približne o pätinu.



Podľa zdrojov, ktoré si neželali byť menované, ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť už zvýšil objem ropy cez ropovod ESPO k terminálu Kozmino pri pobreží Tichého oceánu o 70.000 barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), a to použitím chemických prísad na urýchlenie toku suroviny. Celková kapacita ropovodu spájajúceho sibírske ložiská s Kozminom a čínskymi odberateľmi dosahuje 1,64 milióna barelov denne.



Moskva však zároveň plánuje dodať ďalších 80.000 barelov denne takzvanej ESPO Blend do terminálu Kozmino prostredníctvom železnice zo sibírskeho Megetu. To je trasa, ktorá sa pôvodne využívala na zásobovanie terminálu a domácich rafinérií počas výstavby ropovodu ESPO.



Dodatočné dodávky umožnia, aby terminál Kozmino zvýšil v nasledujúcich mesiacoch celkovú nakládku na 900.000 barelov denne. Od začiatku roka doteraz to robí približne 750.000 barelov/deň. V minulom roku predstavovala nakládka v Kozmine zhruba 720.000 barelov ropy denne. Ako dodali dva zdroje, už v júli by vývoz ropy ESPO Blend cez Kozmino mal dosiahnuť približne 880.000 barelov denne. To predstavuje historické maximum.