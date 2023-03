Ruský AvtoVaz vyhlási odstávku skôr pre nedostatok komponentov

Moskva 30. marca (TASR) - Najväčší ruský výrobca automobilov AvtoVaz vo štvrtok oznámil, že pre nedostatok komponentov posúva každoročnú trojtýždňovú firemnú letnú dovolenku o niekoľko týždňov dopredu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruský automobilový priemysel tvrdo zasiahli sankcie Západu za inváziu ruskej armády na Ukrajinu vlani vo februári. Toto odvetvie bolo totiž pred vojnou odkázané na západné investície, komponenty a partnerstvá.



Automobilka uviedla, že pracuje na vytvorení nových logistických koridorov a v roku 2022 našla spôsoby, ako nahradiť viac ako 200 automobilových dielov, ktoré niektoré krajiny odmietajú vyvážať do Ruska.



"Na jar 2023 však niekoľko dodávateľov súčiastok oznámilo AvtoVazu, že končia, čím porušili existujúce dohody o zachovaní dodávok v roku 2023," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



"V dôsledku toho nebude od druhej polovice mája 2023 možná nepretržitá výroba kompletných vozidiel," dodala firma.



Trojtýždňová letná odstávka, ktorá sa mala pôvodne začať 24. júla, sa teraz uskutoční od 29. mája do 19. júna, čo poskytne AvtoVazu viac času na vytvorenie zásob komponentov.



Automobilka informovala tiež, že v roku 2023 plánuje vyrobiť vyše 400.000 vozidiel, čo by bol viac ako dvojnásobok jej predaja v roku 2022, ktorý dosiahol 188.645 áut.



Továrne po celom Rusku vlani dohromady vyrobili len 450.000 áut, čo je najhorší výsledok v tomto odvetví od rozpadu Sovietskeho zväzu.