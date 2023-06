Ruský bankár tvrdí, že koniec dominancie amerického dolára je blízko

Moskva 13. júna (TASR) – Koniec dominancie amerického dolára sa blíži, keďže čínsky jüan rastie a zvyšok sveta vidí neúspešný pokus Západu zraziť Rusko na kolená pre vojnu na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok Andrej Kostin, generálny riaditeľ štátom kontrolovanej VTB, druhej najväčšej banky v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Kostina kríza predznamenáva rozsiahle zmeny vo svetovej ekonomike, podkopáva globalizáciu práve vtedy, keď Čína preberá úlohu globálnej ekonomickej veľmoci.



Na otázku, či si myslí, že svet je v novej studenej vojne, Kostin odpovedal, že teraz ide o "horúcu vojnu", ktorá je nebezpečnejšia ako studená vojna.



Spojené štáty a Európska únia (EÚ) podľa neho stratia zo zmrazenia ruských aktív za stovky miliárd dolárov, keďže mnohé krajiny prechádzajú na zúčtovanie platieb mimo dolára a eura, zatiaľ čo Čína smeruje k odstráneniu obmedzení spojených s jej menou.



"Dlhá éra dominancie amerického dolára sa končí," povedal 66-ročný Kostin pre Reuters. "Myslím si, že nastal čas, keď Čína postupne odstráni menové obmedzenia."



"Čína chápe, že sa nestane svetovou ekonomickou veľmocou číslo jedna, ak ponechá svoj jüan ako nekonvertibilnú menu," povedal Kostin a dodal, že pre Čínu je nebezpečné držať rezervy investované do amerických štátnych dlhopisov.



Americký dolár je dominantný od začiatku 20. storočia, keď predbehol britskú libru ako globálnu rezervnú menu. Banka JPMorgan pritom tento mesiac uviedla, že v globálnej ekonomike sa objavujú známky "dedolarizácie".



Veľkolepý hospodársky rast Číny za uplynulých 40 rokov, následky vojny na Ukrajine a spory o dlhový strop v USA vedú k novému preskúmaniu postavenia dolára.



Ruská banka VTB podľa Kostina diskutuje o používaní jüanov v dohodách s tretími krajinami.



Kostin, bývalý diplomat, ktorý pôsobil v Austrálii a Británii a začal sa venovať bankovníctvu tesne po páde Sovietskeho zväzu, je jedným z najmocnejších a najskúsenejších bankárov v Moskve.



Potom, čo prezident Vladimir Putin vo februári minulého roka poslal vojakov na Ukrajinu, Západ zaviedol proti Rusku doposiaľ najtvrdšie sankcie, aby potrestal Putina za vojnu.



USA uvalili v roku 2018 sankcie aj na Kostina a po vypuknutí vojny na Ukrajine sa k nim pridali aj EÚ a Británia, ktoré ho nazvali "blízkym spolupracovníkom Putina".



Kostin označil sankcie za nespravodlivé a politické rozhodnutie, ktoré sa "obráti" proti Západu."



Uviedol tiež, že VTB dosiahne v roku 2023 zisk 400 miliárd rubľov (4,9 miliardy USD; 4,55 miliardy eur) po rekordnej strate v minulom roku.



Ruskú ekonomiku podľa neho Západ nerozbije. Medzinárodný menový fond v apríli zvýšil svoju prognózu jej rastu v roku 2023 na 0,7 % z 0,3 %, ale znížil predpoveď na rok 2024 na 1,3 % z 2,1 %.



"Sankcie sú zlé a my nimi, samozrejme, trpíme. Ale ekonomika sa prispôsobila," povedal a dodal, že Rusko očakáva ďalšie sankcie, takže niektoré okná sa zatvoria, ale nájdu sa iné príležitosti.



Na otázku, či ruská ekonomika zostane slobodnou, Kostin odpovedal: "Veľmi v to dúfam."



(1 EUR = 1,0765 USD)