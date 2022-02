Ruský bankový systém je stabilný aj po nových sankciách, tvrdí banka

Moskva 27. februára (TASR) - Ruský bankový systém zostal stabilný po množstve nových sankcií zameraných na finančné inštitúcie v krajine. Uviedla to v nedeľu ruská centrálna banka.



Banka informovala tiež, že pri repo aukciách, ktoré plánuje uskutočniť v pondelok (28. 2.), nebude existovať žiadny limit. Podstatne tiež zvýši rozsah cenných papierov, ktoré možno použiť ako kolaterál na získanie úverov od centrálnej banky.



Dodala, že bankové karty fungujú normálne a klienti sa môžu kedykoľvek dostať k svojim finančným prostriedkom.



Európska únia spolu so Spojenými štátmi a ďalšími západnými partnermi oznámila v sobotu (26. 2.) večer nové sankcie voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.



Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT) bola založená v roku 1973 a sídli v Belgicku. Zabezpečuje rýchly a bezpečný prenos informácií v medzinárodnom bankovom obchode. Vylúčenie zo systému SWIFT tak spôsobí ruským bankám značné problémy v zahraničnom platobnom styku, a tým naruší ich obchodné transakcie.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.