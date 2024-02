Ruský export do Európy klesol v roku 2023 o dve tretiny

Moskva 12. februára (TASR) - Vývoz z Ruska do Európy klesol v roku 2023 o viac ako dve tretiny, keďže Európska únia (EÚ) drasticky znížila nákupy ruskej ropy a plynu. Oznámil to v pondelok ruský colný úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Krajiny EÚ zastavili veľkú väčšinu svojich nákupov energií z Ruska v snahe vyvinúť ekonomický tlak na Moskvu v súvislosti s jej vojenskou ofenzívou proti Ukrajine. Ruský export do Európy klesol v roku 2023 o 68 % na 84,9 miliardy USD (78,81 miliardy eur), uviedla tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na colný úrad.



Vývoz do Ázie, ktorá nahradila Európu ako hlavného energetického klienta Ruska, vlani vzrástol o 5,6 % na 306,6 miliardy USD podľa údajov colného úradu.



Moskva po uvalení bezprecedentných západných sankcií prestala zverejňovať obrovské množstvo ekonomických štatistík vrátane údajov o obchode s jednotlivými krajinami.



Separátne čínske colné údaje ukázali, že obojsmerný obchod medzi oboma krajinami dosiahol minulý rok rekordných 240 miliárd USD, pričom ekonomické, obchodné a politické väzby medzi Pekingom a Moskvou sa prehĺbili.



Ruská centrálna banka minulý týždeň uviedla, že držba čínskych jüanov na ruských bankových účtoch po prvý raz presiahla americké doláre, keďže ruský finančný systém prijal čínsku menu v dôsledku sankcií, ktoré mu obmedzili prístup k doláru.



Celkový obchodný prebytok Ruska v roku 2023 klesol o 58,5 % na 140 miliárd USD. Prebytok však znamená, že Moskva mala obrovské príjmy z energií, keďže jej ofenzíva na Ukrajinu spôsobila prudký nárast cien ropy a plynu a Európa pokračovala v obmedzenom nákupe ruskej energie po väčšinu roka.



Vývoz energie je kritickým zdrojom príjmov pre ruský rozpočet, pričom každý mesiac prináša Moskve miliardy dolárov.



Ruský dovoz z Európy minulý rok klesol tiež, a to o 12,3 % na 78,5 miliardy USD, zatiaľ čo hodnota tovaru nakúpeného z Ázie vzrástla o 29,2 % na 187,5 miliardy USD, uviedla agentúra Interfax.



(1 EUR = 1,0772 USD)