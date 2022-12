Ruský Gazprom Nefť očakáva stabilné objemy rafinácie ropy v roku 2023

Omsk 8. decembra (TASR) - Ruská spoločnosť Gazprom Nefť, ropná divízia plynárenského gigantu Gazprom, plánuje v budúcom roku udržať rafináciu ropy na stabilnej úrovni približne 41 miliónov ton. Uviedol to vo štvrtok jej šéf Oleg Vedernikov, podľa ktorého firma pokračuje v modernizácii svojich zastaraných rafinérií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Stabilná produkcia Gazprom Nefť, ktorá okrem iných vlastní najväčšiu ruskú rafinériu v západosibírskom meste Omsk, poukazuje na odolnosť ropného priemyslu v krajine aj napriek sankciám Západu proti Moskve, najtvrdším v nedávnej histórii.



Ruské rafinérie, mnohé vybudované ešte za čias Sovietskeho zväzu, prechádzajú rozsiahlou modernizáciou v snahe zlepšiť kvalitu palív, aby spĺňali ekologické a technologické požiadavky.



Rafinéria v Omsku s kapacitou 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne začala prevádzku v roku 1955 a je najväčšia v Rusku.



Vedernikov novinárom povedal, že spoločnosť plánuje udržať spracovanie ropy v budúcom roku stabilné, pričom môže zvýšiť produkciu paliva.



Uviedol ďalej, že objemy spracovanej ropy v rafinériách v Omsku aj v Moskve za deväť mesiacov do konca septembra 2022 vzrástli medziročne o 3,5 %.



Oleg Beľjavskij, šéf rafinérie v Omsku, zase uviedol, že továreň od roku 2008 znížila svoj "vplyv na životné prostredie" o 40 %. A do roku 2025 ho plánuje znížiť o ďalších 25 %.



Dodal, že rafinéria pokračuje v modernizácii po spustení komplexu na hlbokú rafináciu ropy začiatkom tohto roka. V budúcom roku plánuje Gazprom Nefť v závode nainštalovať primárny rafinačný komplex s kapacitou 8,4 milióna ton ročne.