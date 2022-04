Ruský Gazprom oznámil zastavenie dodávok plynu do Poľska

Varšava 26. apríla (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom informoval, že od stredy (27. 4.) zastavuje dodávky zemného plynu do Poľska cez plynovod Jamal. Uviedla to poľská plynárenská spoločnosť PGNiG. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dnes, 26. apríla, Gazprom spoločnosť PGNiG informoval, že od stredy úplne zastaví dodávky cez plynovod Jamal," oznámila PGNiG s tým, že Poľsko je pripravené na dovoz potrebného objemu plynu z iných zdrojov. Zároveň však dodala, že ide o porušenie kontraktu.



Informácie od Gazpromu prišli zanedlho potom, ako server Onet.pl zverejnil, že Rusko už v utorok prakticky zastavilo dodávky plynu prostredníctvom plynovodu Jamal, na čo poukázal prudký pokles objemu dodávok v tranzitnom uzle Kondratki na východe Poľska.



Podľa serveru Rusko tak pravdepodobne reagovalo na odmietnutie Poľska prispôsobiť sa požiadavkám Moskvy a zaplatiť za dodávky plynu v rubľoch. Ako zdroje pre Onet.pl dodali, Poliaci mali zaplatiť za plyn v ruskej mene najneskôr v piatok 22. apríla. To neskôr potvrdili poľskí predstavitelia, pričom dodali, že Poľsko je na takéto situácie pripravené, a to vďaka rokom postupného odpájania sa od ruského plynu.



"Poľské domácnosti sa nedostatku plynu nemusia obávať," citovala poľskú ministerku životného prostredia Annu Moskwovú agentúra AP. "Adekvátne diverzifikačné stratégie, ku ktorým sme pristúpili, nám umožnili, že sa v takejto situácii môžeme cítiť bezpečne," dodala.



Plynovod Jamal prepravuje zemný plyn z Ruska cez Bielorusko do Poľska a Nemecka. Ročné dodávky plynu z Ruska do Poľska predstavujú približne 9 miliárd kubických metrov.