Ruský Gazprom pokračuje v krátení dodávok zemného plynu pre SPP

Bratislava 20. júna (TASR) – Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom pokračuje vo výraznom krátení dohodnutých dodávok zemného plynu pre Slovenský plynárenský priemysel (SPP) aj v pondelok. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta. Uvedené krátenie podľa neho nemá žiadny vplyv na zákazníkov SPP.



"Dnes očakávame, na základe informácií od spoločnosti Gazprom Export, že dodávky plynu v rámci nášho kontraktu budú nižšie, podobne ako cez víkend, približne o polovicu," spresnil Šebesta. Dodal, že SPP sa v uplynulých mesiacoch podarilo diverzifikovať dodávateľov plynu podpisom zmluvy na dodávky zo Severného mora, a tiež dovozom skvapalneného plynu lodnými tankermi. To pokryje približne 65 % potrieb zákazníkov SPP.



Dodávky ruského zemného plynu cez Nemecko a Česko na Slovensko sa postupne znižovali už počas minulého týždňa. Gazprom pokles odôvodňuje technickými problémami spojenými so sankciami voči Rusku, čo viacerí analytici odmietli. Znížené množstvá ruského plynu prúdia na Slovensko aj z Ukrajiny. Slovenský prepravca plynu eustream v pondelok očakáva na vstupe vo Veľkých Kapušanoch prítok zemného plynu v objeme 37 miliónov kubických metrov (m3), pričom ešte začiatkom marca to boli viac ako dvojnásobné množstvá.