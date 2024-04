Ruský Gazprom poslal Španielsku druhú zásielku LNG zo závodu Portovaja

Moskva 15. apríla (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom vypravil zo svojho závodu Portovaja do Španielska druhú zásielku skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na záznamy spoločnosti LSEG.



Na export LNG, na rozdiel od iných surovín z Ruska, ako je napríklad ropa, sa západné sankcie nevzťahujú. Napriek tomu však Európska únia hľadala možnosti, ako obmedziť aj dodávky tejto suroviny a znížiť tak príjmy Ruska z vývozu energetických komodít. Nakoniec riešenie našla a Európsky parlament minulý týždeň odhlasoval možnosť zákazu dovozu LNG na národnej úrovni. Členské štáty budú môcť zabrániť ruským firmám rezervovať si kapacity infraštruktúry potrebnej na dodávku LNG do Európy.



Objem vývozu skvapalneného zemného plynu z Ruska do Európy sa totiž vlani zvýšil. Zatiaľ čo v roku 2021 (posledné celoročné údaje pred inváziou) dodalo Rusko do Európy približne 16 miliárd kubických metrov LNG, vlani to bolo 22 miliárd m3, ukázala analýza Európskej únie.



Čo sa týka najnovšej dodávky, tanker Cool Rover, ktorý naložil LNG z plávajúcej jednotky na skladovanie a spätné splyňovanie LNG Maršal Vasilevskij, doviezol surovinu do španielskeho LNG terminálu BBG v prístave Bilbao. Je to druhá dodávka LNG zo skvapalňovacieho závodu Portovaja za necelý mesiac. Prvý odoslal Gazprom koncom marca.



Pôvodne bol kľúčovým zdrojom financií Gazpromu v Európe plyn dodávaný prostredníctvom potrubí. Tieto dodávky však po začatí vojny na Ukrajine prudko klesli a v minulom roku dodalo Rusko do Európy cez plynovody iba 28,3 miliardy m3 suroviny. V roku 2022 to bolo 62,8 miliardy m3 a v roku 2021 približne 148 miliárd m3.



LNG závod Portovaja uviedli Rusi do prevádzky v septembri 2022. Väčšina nákladu LNG smerovala doteraz z tohto závodu do Turecka a Grécka. Tri náklady však poslal Gazprom aj do Číny.