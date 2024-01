Ruský Gazprom prekonal denný rekord v dodávkach plynu do Číny

Moskva/Peking 3. januára (TASR) - Ruský energetický gigant Gazprom v stredu oznámil, že v predchádzajúcom dni vytvoril nový denný rekord v dodávkach plynu do Číny cez plynovod Power of Siberia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Gazprom neposkytol presnejšie údaje o novom dennom rekorde, ale uviedol, že celkový vývoz plynu do Číny cez tento plynovod v roku 2023 dosiahol 22,7 miliardy metrov kubických (m3). To je takmer 1,5-krát viac ako 15,4 miliardy m3 v roku 2022.



Rusko zvyšuje dodávky plynu do Číny, aby vykompenzovalo stratu väčšiny zo svojho exportu do Európy od začiatku vojny na Ukrajine, pre ktorú západné štáty uvalili sankcie na Moskvu a znížili svoju závislosť od dodávok energií z Ruska.



Gazprom uviedol tiež, že export do Číny v roku 2023 bol o 700 miliónov m3 alebo 3,2 % vyšší, ako sa zmluvne zaviazal. Zopakoval, že plynovod Power of Siberia dosiahne plnú exportnú kapacitu 38 miliárd m3 v roku 2025.



Rusko dlhodobo rokuje aj o vybudovaní nového plynovodu Power of Siberia-2, ktorý by mal prepravovať 50 miliárd m3 plynu ročne do Číny cez Mongolsko. To je takmer rovnaký objem, ako je kapacita odstaveného plynovodu Nord Stream, ktorý vedie cez Baltické more do Nemecka, a ktorý v roku 2022 poškodili výbuchy.



Moskva chce zdvojnásobiť vývoz plynu do Číny, aby nahradila kolaps vývozu do Európy. Dohoda o kľúčových otázkach vrátane cien však zostáva v nedohľadne.



Podľa výpočtov agentúry Reuters dodávky plynu od Gazpromu do Európy klesli v roku 2023 o 55,6 % na 28,3 miliardy m3. Na porovnanie, v rokoch 2018/2019 dosiahli maximálne úrovne 175 až 180 miliárd m3.