Ruský Gazprom zvýšil vlani export plynu, cieľ pre Európu však nesplnil

Moskva 2. januára (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom zvýšil vlani dodávky plynu pre svojich najväčších odberateľov, Európu, Turecko a Čínu, objem vývozu však zotrval pod úrovňou spred obdobia pandémie. Najmä v prípade Európy boli dodávky Gazpromu obmedzené a realizované iba na úrovni dlhodobých kontraktov.



Gazprom vyviezol v roku 2021 do štátov mimo bývalého Sovietskeho zväzu celkovo 185,1 miliardy kubických metrov (m3) plynu, uviedol v nedeľu šéf spoločnosti Alexej Miller, na ktorého sa odvolali agentúry Bloomberg a Reuters. Oproti vývozu v roku 2020 to znamená rast približne o 5,8 miliardy m3. Naopak, objem vývozu klesol v porovnaní s rokmi 2018 aj 2019, v ktorých vývoz Gazpromu predstavoval približne 200 miliárd m3.



Do Európy a Turecka dosiahol vývoz podľa výpočtov Bloomberg News a BSC Global Markets na základe údajov Gazpromu zhruba 177 miliárd m3. Gazprom tak zaostal za vlastným "konzervatívnym" cieľom exportu do Európy a Turecka, podľa ktorého mal za rok 2021 dodať 183 miliárd m3.



Navyše v decembri, v ktorom nastupuje obdobie najvyššieho dopytu, predstavoval denný vývoz zo strany Gazpromu v priemere 439 miliónov m3. To je najnižší objem za mesiac december od roku 2014, uviedla agentúra Bloomberg.



Export Gazpromu je v poslednom období pozorne sledovaný, keďže Európa zápasí s nízkymi zásobami plynu, čo ceny komodity vyhnalo v poslednom mesiaci minulého roka na rekordné hodnoty. Gazprom pritom v situácii, keď v Európe začala zimná sezóna a zásoby suroviny v regióne sú nízke, dodáva európskym zákazníkom iba taký objem plynu, aký majú zazmluvnený v rámci dlhodobých kontraktov. Spotový trh si však príliš nevšíma.



Spoločnosť tvrdí, že iba reaguje na dopyt. Podľa európskych predstaviteľov však Gazprom takýmto spôsobom chce urýchliť certifikáciu plynovodu Severný prúd 2, ktorý má dodávať zemný plyn z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka.