Ruský HDP klesol v 1. kvartáli o vyše 2 %, odhaduje ministerstvo

Moskva 4. mája (TASR) - Ruská ekonomika klesla v 1. kvartáli o viac než 2 %, odhaduje ruské ministerstvo hospodárstva. Ak sa jeho odhad potvrdí, bude to znamenať medziročný pokles štvrtý kvartál po sebe, zároveň však opätovné spomalenie tempa poklesu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruské ministerstvo hospodárstva v stredu večer (3. 5.) zverejnilo odhad vývoja hospodárstva za prvé tri mesiace roka. Predpokladá, že hrubý domáci produkt (HDP) klesol medziročne o 2,2 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli 2022 zaznamenalo Rusko rast ekonomiky o 3 %. Za marec tohto roka odhaduje ministerstvo medziročný pokles hospodárstva o 1,1 %, čo však predstavuje výrazné zlepšenie po revidovanom februárovom poklese o 2,9 %.



Navyše, ak prognózu ministerstva potvrdí štatistický úrad, aj v prípade výsledkov za celý kvartál to bude znamenať ďalšie zmiernenie poklesu. Ten nastal v 2. kvartáli minulého roka v dôsledku rozsiahlych sankcií západných štátov za útok Ruska na Ukrajinu a nákladov spojených s vedením vojny. Najprudší pokles však ruská ekonomika zaznamenala práve v 2. kvartáli 2022, a to na úrovni 4,5 %. V ďalšom štvrťroku pokles dosiahol 3,5 % a v poslednom štvrťroku minulého roka klesol HDP Ruska medziročne o 2,7 %.