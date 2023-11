Ruský HDP vzrastie podľa V. Putina o vyše 3 percentá

Moskva 20. novembra (TASR) - Ruská ekonomika vzrastie tento rok o viac než 3 %, povedal ruský prezident Vladimir Putin. To je optimistickejšia prognóza než tie predchádzajúce, ktoré poukazovali na rast pod touto hranicou. Informovala o tom agentúra Reuters.



V roku 2022 klesla ruská ekonomika o 2,1 % po tom, ako západné krajiny uvalili na Rusko rozsiahle sankcie v reakcii na inváziu na Ukrajinu. Ruská vláda a centrálna banka však urobili viacero opatrení, ktorými ekonomiku postupne stabilizovali a tento rok by sa mala opäť vrátiť k rastu, pričom na základe najnovších prognóz vyššiemu, než sa pôvodne čakalo.



"Celý čas sme prezentovali opatrné predpovede, že to bude o 2,7 %, o 2,5 %, o 2,8 %. Teraz s istotou môžeme povedať, že to bude o viac než 3 %," povedal Putin koncom minulého týždňa na Medzinárodnom kultúrnom fóre v Petrohrade.



Odhad ruskej centrálnej banky, ktorý zverejnila minulý mesiac, je však menej optimistický. Banka očakáva, že v tomto roku by ruská ekonomika mala zaznamenať rast v rozmedzí od 2,2 do 2,7 %.



Medzinárodný menový fond (MMF) je ešte opatrnejší. Rast ruského hospodárstva odhaduje na úrovni 2,2 % a na budúci rok počíta s výrazným spomalením tempa rastu na 1,1 %.



Inflácia dosiahla minulý rok 11,9 % a za tento rok centrálna banka očakáva rast v rozmedzí od 7 % do 7,5 %. Niektorí ekonómovia odhadujú, že inflácia bude v závere roka ešte vyššia než 7,5 %, pričom časť z nich upozorňuje na rastúci počet ľudí prepadávajúcich sa do chudoby.



Štatistický úrad uviedol, že v Rusku žije pod hranicou chudoby, ktorá predstavuje hodnotu 14.375 rubľov, v prepočte 157 USD (144,4 eura) mesačne, minimálne 15,7 milióna ľudí. Aj podľa ruského ekonóma Igora Lipica je reálna situácia v Rusku vážna, napriek prezentovaniu pozitívnych ekonomických dát.



"Skutočná situácia je zlá," povedal Lipic, pričom dodal, že po prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v marci budúceho roka, očakáva zhoršovanie ekonomickej situácie, v tom najlepšom prípade stagnáciu. "Veľká časť ruskej populácie má veľmi nízke mzdy," povedal. Zároveň dodal, že on sám odhaduje, že pod hranicou chudoby, prípadne na jej hranici môže byť v Rusku zhruba 20 miliónov ľudí. Mnohí majú v dôsledku vysokých úrokových sadzieb dlhy a ekonómovia predpokladajú, že po prezidentských voľbách sa rubeľ môže opäť oslabiť.



(1 EUR = 1,0872 USD)