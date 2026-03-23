Ruský hrubý domáci produkt sa v januári medziročne zmenšil o 2,1 %
Rusko po odštartovaní útoku na Ukrajinu vo februári 2022 prešlo na vojnové hospodárstvo, čo podporilo rast HDP vzhľadom na štátne investície do zbrojárskeho priemyslu.
Autor TASR
Moskva 23. marca (TASR) - Ruská ekonomika sa v prvom mesiaci tohto roka zmenšila, povedal v pondelok na zasadaní vlády ruský prezident Vladimir Putin. „V januári tohto roka bol hrubý domáci produkt (HDP) Ruska o 2,1 % nižší ako pred rokom,“ uviedol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Putin dodal, že priemyselná produkcia krajiny sa znížila o 0,8 %, pričom to pripísal väčšiemu počtu sviatkov v roku 2026 ako v roku 2025. Zároveň však vyzval vládu, aby prišla s rozhodnými opatreniami na „návrat na cestu udržateľného rastu“.
Rusko po odštartovaní útoku na Ukrajinu vo februári 2022 prešlo na vojnové hospodárstvo, čo podporilo rast HDP vzhľadom na štátne investície do zbrojárskeho priemyslu. V minulom roku sa však objavili známky krízy v civilnom sektore ekonomiky a januárové údaje teraz naznačujú, že zbrojárske odvetvie už nie je schopné to vyvažovať.
