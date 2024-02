Ruský internetový gigant Yandex opúšťa svoj domovský trh

Moskva 5. februára (TASR) - Ruská technologická skupina Yandex sa sťahuje zo svojho domáceho trhu. Prevádzkovateľ najväčšieho internetového vyhľadávača v Rusku predá svoje ruské aktíva za 475 miliárd rubľov (4,8 miliardy eur) konzorciu, ktorého súčasťou je ropný gigant Lukoil, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Po dokončení transakcie bude spoločnosť plne v ruskom vlastníctve a značka Yandex sa prestane používať. Ruská vláda plánovaný predaj aktív privítala. Kremeľ rokoval so spoločnosťou približne 18 mesiacov s cieľom oddeliť ruský podnik od materskej spoločnosti so sídlom v Holandsku.



Vlastnícka štruktúra ruskej dcérskej spoločnosti bola tŕňom v oku Moskvy, keďže spoločnosť, ktorá má pre Rusko strategickú hodnotu, doteraz vlastnili najmä západní investori. Yandex, označovaný tiež ako ruský Google, je lídrom v oblasti internetového vyhľadávania v krajine.



Spoločnosť Yandex založil v roku 1997 informatik a podnikateľ v oblasti IT Arkadij Volož. Volož, ktorý od roku 2014 žije v Izraeli, sa usiloval o predaj spoločnosti od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine. Z postu generálneho riaditeľa spoločnosti Yandex odstúpil v júli 2022, keď ho Európska únia zaradila na svoj sankčný zoznam. Podľa vtedajšieho vyhlásenia EÚ sa spoločnosť Yandex podieľala na šírení ruskej štátnej propagandy a na odstraňovaní obsahu kritického voči Kremľu, súvisiaceho napríklad s ruskou agresiou proti Ukrajine.



V auguste minulého roka Volož ruskú inváziu na Ukrajinu po takmer 18 mesiacoch od jej začiatku odsúdil a označil ju za barbarstvo.