Ruský Invest Plus dokončil kúpu závodu nábytkárskej firmy IKEA

Moskva 27. marca (TASR) - Ruská spoločnosť Invest Plus oznámila, že dokončila proces prevzatia najväčšieho produkčného aktíva švédskej nábytkárskej spoločnosti IKEA, ktorou je jej výrobný závod v Novgorode. Kúpu dokončila viac než rok potom, ako švédska firma zastavila svoje aktivity v Ruskej federácii v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



IKEA pozastavila výrobné aj maloobchodné aktivity už krátko po útoku Ruska na Ukrajinu, 24. februára minulého roka. Neskôr v lete 2022 iba nakrátko sprístupnila predaj svojich výrobkov cez internet.



"Proces dokončenia kontraktu nebol jednoduchý," povedal vlastník projektovej spoločnosti (SPV) Invest Plus Vadim Osipov. Ten je zároveň šéfom a spoluvlastníkom firmy Slotex, najväčšieho ruského výrobcu laminátov a kuchynských zostáv.



Predaj majetku západných firiem v krajine je komplikovaný, keďže v prípade predaja aktív spoločností z "nepriateľských štátov" rozhoduje vládna komisia. K nepriateľským štátom zaraďuje Moskva krajiny, ktoré na Rusko uvalili sankcie. Rovnako sa rozhodovalo aj o závodoch firmy IKEA. Ruské ministerstvo priemyslu a obchodu vo februári oznámilo, že závody prevezmú Slotex a producent stavebného dreva Luzales.



Čo sa týka zamestnancov, firma Invest Plus dodala, že minimálne na najbližších 12 mesiacov garantuje udržanie pôvodného počtu pracovných miest. Zároveň uviedla, že výroba sa naplno rozbehne do dvoch až troch mesiacov. "Naším cieľom je vrátiť veľmi obľúbenú a kvalitnú produkciu novgorodského závodu na ruský trh s nábytkom čo najskôr," dodal Osipov.