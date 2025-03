Ruský investičný fond plánuje rozvoj ložísk kovov vzácnych zemín

Moskva 18. marca (TASR) - Ruský fond priamych investícií (RDIF) plánuje rozvoj ložísk kovov vzácnych zemín, pričom má záujem o spoluprácu s americkými firmami. Povedal to v utorok šéf fondu Kirill Dmitrijev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šéf RDIF sa zúčastnil na rokovaniach s americkými predstaviteľmi v Saudskej Arábii, ktoré sa uskutočnili vo februári a počas ktorých sa diskutovalo najmä o ekonomických záležitostiach. "Ruské rezervy kovov vzácnych zemín niekoľkonásobne prevyšujú objem rezerv Ukrajiny. Máme záujem o rozvoj viacerých z nich," povedal Dmitrijev na stretnutí s novinármi.



Kovy vzácnych zemín sú kľúčové vo viacerých odvetviach, napríklad pri výrobe elektrických áut, spotrebnej elektroniky, zdravotníckych prístrojov, veterných turbín či v oblasti zbrojárskej techniky. Záujem o ne vzrástol najmä v posledných mesiacoch, keď americký prezident Donald Trump dal najavo, že chce obmedziť čínsku dominanciu v tejto oblasti. Príležitosť Američanom ponúkol ruský prezident Vladimir Putin, podľa ktorého by Rusi a Američania mohli spolupracovať pri rozvoji ruských ložísk.



Dmitrijev ponuku zopakoval. "Radi by sme do týchto projektov zahrnuli americké firmy," povedal. Podľa údajov Geologickej služby Spojených štátov (USGS) má Rusko piate najväčšie rezervy kovov vzácnych zemín na svete. Väčšie než Ruská federácia majú Čína, Brazília, India a Austrália.



USGS odhaduje, že ruské rezervy predstavujú 3,8 milióna ton, Rusko však predpokladá, že ich objem je ešte vyšší. Podľa ruského ministerstva prírodných zdrojov dosahovali ruské rezervy konkrétne 15 prvkov vzácnych zemín k 1. januáru 2023 celkovo 28,7 milióna ton.