Ruský minister energetiky A. Novak obvinil USA z protekcionizmu

Moskva 21. júna (TASR) - Ruský minister energetiky Alexander Novak obvinil Spojené štáty, ktoré plánujú prijať ďalšie sankcie proti plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), z protekcionizmu.



"USA chcú Európe nanútiť svoj skvapalnený plyn alebo ešte ďalšie projekty," povedal Novak v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt. "To je zasahovanie do suverenity európskych štátov." Novak označil sankcie USA proti výstavbe plynovodu Severný prúd 2 za "absolútne nelegálne a úplne neadekvátne".



USA chcú zabrániť dokončeniu plynovodu Severný prúd 2 rozšírením sankcií na projekt. Sankcie podporuje prezident Donald Trump rovnako ako republikáni aj demokrati v oboch komorách Kongresu.



Spojené štáty argumentujú, že plynovod po dne Baltického mora do Nemecka, by zvýšil závislosť EÚ od ruského plynu. Washington zaviedol prvé sankcie koncom roka 2019, ktoré spôsobili, že sa zastavilo dokončenie z veľkej časti hotového plynovodu.



Nový zákon, ktorého návrh predložili senátori začiatkom júna, počíta so sankciami nielen proti firmám, ktoré poskytujú lode na kladenie potrubia, ale aj proti firmám poskytujúcim lode aj na ďalšie aktivity v súvislosti s kladením plynovodu. Sankcie tiež budú hroziť spoločnostiam, ktoré takéto lode poisťujú, rovnako ako firmám poskytujúcim certifikácie pre plynovod, aby sa mohol dostať do prevádzky. Spoločnosť Nord Stream 2 AG uviedla, že skúma, aké by malo prípadné schválenie zákona dôsledky.



Koronakríza podľa Novaka skomplikovala situáciu na trhu s plynom. "Naši experti počítajú s poklesom spotreby plynu o 4 %." Dúfa však, že trh má to najhoršie už za sebou. Varoval však, že bude ešte nejaký čas trvať, kým sa dopyt po rope a plyne vráti na úrovne spred koronakrízy.