< sekcia Ekonomika
Ruský minister: Situáciu v ekonomike je potrebné hodnotiť ako celok
Úroveň investícií bola v minulosti pomerne vysoká a môže dôjsť k určitému poklesu, podotkol minister.
Autor TASR
Moskva 30. júna (TASR) - Z jednotlivých makroekonomických ukazovateľov by sa nemal robiť „fetiš“ a je potrebné hodnotiť situáciu ako celok, uviedol v rozhovore pre televíznu stanicu Vesti ruský minister hospodárskeho rozvoja Maxim Rešetnikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Uvedomujeme si, že existujú problémy s rozpočtom, s úverovou politikou a v bankovom sektore. Rozhodne rozširujeme škálu investičných nástrojov, pracujeme na zlepšení investičného prostredia,“ povedal minister a dodal, že investície sú do značnej miery vecou dôvery a nálady, dodal.
„Musíme pracovať na základe dôvery a udržiavať vysokú morálku. Lebo niekedy môže byť situácia lepšia, inokedy zase horšia, ale biznis nikdy na nič nezabúda. Práve to, do akej miery budeme k nemu úprimní a do akej miery budeme budovať dlhodobé vzťahy, bude rozhodovať o tom, kedy presne a ako rýchlo sa vrátime k obdobiu rastúcich investícií,“ pokračoval Rešetnikov.
Úroveň investícií bola v minulosti pomerne vysoká a môže dôjsť k určitému poklesu, uzavrel minister.
„Uvedomujeme si, že existujú problémy s rozpočtom, s úverovou politikou a v bankovom sektore. Rozhodne rozširujeme škálu investičných nástrojov, pracujeme na zlepšení investičného prostredia,“ povedal minister a dodal, že investície sú do značnej miery vecou dôvery a nálady, dodal.
„Musíme pracovať na základe dôvery a udržiavať vysokú morálku. Lebo niekedy môže byť situácia lepšia, inokedy zase horšia, ale biznis nikdy na nič nezabúda. Práve to, do akej miery budeme k nemu úprimní a do akej miery budeme budovať dlhodobé vzťahy, bude rozhodovať o tom, kedy presne a ako rýchlo sa vrátime k obdobiu rastúcich investícií,“ pokračoval Rešetnikov.
Úroveň investícií bola v minulosti pomerne vysoká a môže dôjsť k určitému poklesu, uzavrel minister.