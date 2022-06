Ruský národný depozitár nahradí Citibank pri obsluhe ruských dlhopisov

Moskva 2. júna (TASR) - Ruský národný zúčtovací depozitár bude spravovať eurobondy krajiny po tom, čo americká Citibank prestala pôsobiť ako fiškálny, prevodný a platobný agent. Uviedlo to vo štvrtok ruské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ministerstvo financií tiež vyhlásilo, že oneskorenie platieb z dlhopisov, ktoré mali byť uhradené 4. apríla, bolo spôsobené "nezákonnými krokmi" zahraničných finančných sprostredkovateľov.



Rusko sa v apríli pokúsilo uhradiť splátku z dlhu namiesto v dolároch v rubľoch, za čo mu hrozilo vyhlásenie platobnej neschopnosti. Z toho však napokon nič nebolo, keďže Moskva poslala doláre investorom do konca 30-dňového odkladu, ktorý vypršal 4. mája.



Podľa niektorých bánk však Rusko porušilo podmienky dlhopisu, pretože do splátky nezahrnulo dodatočný úrok z oneskorenej platby, ku ktorej došlo až po uplynutí 30-dňovej lehoty.



Rusko čelí riziku platobnej neschopnosti, odkedy naň západné štáty uvalili rozsiahle sankcie za inváziu na Ukrajinu 24. februára. Moskva je v dôsledku toho takmer úplne odrezaná od globálnej finančnej štruktúry. Navyše USA jej neobnovili platnosť špeciálnej licencie, ktorá vypršala 25. mája a umožňovala Rusku hradiť splátky z dlhopisov cez americké banky.



Ruský minister financií Anton Siluanov začiatkom tohto týždňa vyhlásil, že Moskva bude splácať svoj zahraničný dlh v rubľoch, pričom bude všetkými možnými prostriedkami brániť svoju pozíciu spoľahlivého dlžníka.



Moskva plánuje uhrádzať svoje zahraničné dlhopisy pomocou mechanizmu podobného schéme, ktorá sa používa pri platbách za ruský plyn v rubľoch. Držitelia dlhopisov si tak budú musieť otvoriť účty v cudzej mene a v rubľoch v ruskej banke, aby mohli prijímať platby, povedal Siluanov.