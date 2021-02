Ruský online predajca Wildberries expanduje v Európe

Moskva 24. februára (TASR) - Spoločnosť Wildberries, jeden z najväčších ruských nákupných webov, v stredu informovala, že vstupuje na ďalšie európske trhy, a to do Francúzska, Talianska a Španielska.



Internetový predajca so sídlom v Moskve v súčasnosti pôsobí v 13 krajinách, pričom vlani vstúpil do Európskej únie (EÚ) otvorením distribučného centra v poľskej Varšave.



Wildberries, ktorý ponúka asi 4 milióny produktov, uviedol, že ich bude dodávať s pomocou logistických partnerov s tisíckami odberných miest vo Francúzsku a Španielsku. V Taliansku je v súčasnosti možné iba doručenie zásielky kuriérom.



Tento mesiac Wildberries tiež informoval, že kúpil ruskú banku s cieľom vylepšiť platobné služby na svojej online platforme.