Ruský plyn cez plynovod Jamal prestal prúdiť na západ

Moskva 30. septembra (TASR) - Dodávky ruského plynu cez plynovod Jamal smerujúce do Európy sa v sobotu zastavili, ukázali údaje nemeckého prevádzkovateľa plynovodnej siete. Poľsko však tvrdí, že ďalej dostáva dostatočné dodávky v súlade s kontraktom, ktorý má s Ruskom.



Ruská tlačová agentúra Interfax v sobotu uviedla, že tok cez plynovod Jamal, ktorý vedie cez Poľsko, bol zmenený do reverzného módu, čo znamená, že aktuálne prúdi plyn zo západu na východ.



Podľa hovorcu štátom kontrolovanej poľskej plynárenskej spoločnosti PGNiG z východu aktuálne prúdi oveľa menej plynu, ako je bežné, ale Poľsko stále dostáva objemy, ktoré sú v súlade s jeho kontraktom.



Ruský plynárenský koncern Gazprom a jeho exportná divízia Gazprom Export, ktorá prevádzkuje plynovod, sa k záležitosti odmietli vyjadriť. Podľa agentúry Reuters nie je jasné, ako Poľsko dostáva dodávky cez plynovod Jamal.



Ruské dodávky plynu sú aktuálne pozorne sledované, keďže ceny komodity v Európy sa prudko zvýšili z dôvodu zotavovania ekonomík a nízkeho stavu zásob.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) rovnako ako niektorí európski politici obvinili Gazprom, že nerobí dosť pre zvýšenie dodávok do Európy pred blížiacou sa zimnou vykurovacou sezónou. Ruský koncern tvrdí, že plní svoje kontraktuálne záväzky.