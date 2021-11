Ruský plyn cez plynovod Jamal stále neprúdi na západ

Moskva 2. novembra (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý vedie z Ruska cez Poľsko do Nemecka, naďalej pracuje v reverznom móde. To znamená, že plyn prúdi zo západu na východ. Ukázali to v utorok údaje nemeckého prevádzkovateľa plynovodnej siete Gascade.



Dodávky smerujúce k nemeckému terminálu Mallnow, ktorý leží v blízkosti hraníc s Poľskom, sa zastavili v sobotu (30. 10.) a zatiaľ sa podľa údajov Gascade neobnovili. Plynovod pracuje v reverznom móde a očakáva sa, že dodávky budú prúdiť opačným smerom minimálne do stredy (3. 11.).



Poľský operátor plynovodnej siete Gaz-System v pondelok (1. 11.) uviedol, že plyn z plynovodu Jamal prúdi do Poľska cez dva body Kondratki a Mallnow, a že aktuálne "nie je požiadavka na tranzite plynu smerom do Nemecka".



Podľa štátom kontrolovanej poľskej plynárenskej spoločnosti PGNiG Poľsko dostáva z Ruska plyn v objeme, ktorý je v súlade s jeho kontraktom.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na holandskej burze v pondelok posilnil o 11 % a dostal sa až na 74 eur za megawatthodinu (MWh). Dôvodom bol práve reverzný tok plynu cez Jamal, ktorý trh prekvapil. Neskôr cena kontraktu klesla na 68,15 eura za MWh.