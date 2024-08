Ruský plyn cez Sudžu pokračuje

Moskva 11. augusta (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom dodá v nedeľu do Európy cez Ukrajinu vyše 39 miliónov kubických metrov (m3) plynu. Zástupca Gazpromu to uviedol pre médiá s tým, že plyn prúdi cez stanicu Sudža v Kurskej oblasti, informovala agentúra TASS.



Zástupca Gazpromu povedal, že spoločnosť dodá v nedeľu plyn cez územie Ukrajiny v objeme 39,3 milióna m3, a to cez tranzitný bod Sudža, pričom dodal, že nominácie pre Sochranovku boli zamietnuté. Oproti objemu zo soboty (10. 8.) sa dodávky znížili, avšak iba mierne, keďže v sobotu ich objem dosiahol 39,6 milióna m3. V minulom období však dodávky v auguste dosahovali v priemere viac než 42 miliónov m3.



Hovorca Gazpromu Sergej Kuprijanov v piatok uviedol, že boje v blízkosti stanice Sudža sa už odrazili na vývoji cien zemného plynu, ako aj skvapalneného plynu (LNG). Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v septembri na burze TTF v Amsterdame sa už vo štvrtok (8. 8.) vyšplhala nad 40 eur za megawatthodinu (MWh), čo bola najvyššia cena v tomto roku.



Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu sa výrazne zredukovali od mája 2022 potom, ako ukrajinský prevádzkovateľ plynovodov GTSOU rozhodol o zastavení tranzitu plynu do Európy cez tranzitný bod Sochranovka, a to z dôvodu takzvanej vyššej moci. Vtedy Ukrajina uviedla, že stanicu na území Luhanskej oblasti nedokáže kontrolovať.