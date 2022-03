Moskva 12. marca (TASR) - Napriek západným sankciám a vyhrážkam Moskvy týkajúcim sa zastavenia dodávok ruský plyn naďalej vo veľkých objemoch prúdi cez Ukrajinu do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V sobotu sa cez plynovody prepraví zmluvne dohodnutý objem 109,5 milióna kubických metrov (m3), uviedol hovorca ruského štátneho koncernu Gazprom Sergej Kuprijanov pre agentúru Tass. V piatok (11. 3.) to bolo 109,4 milióna m3.



Prezident Vladimir Putin nedávno zdôraznil, že Rusko aj napriek západným sankciám nestopne dodávky ropy a plynu do Európy. Vicepremiér Alexander Novak začiatkom týždňa prvýkrát otvorene pohrozil zastavením dodávok zemného plynu cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka.



Ceny plynu pre ruský útok na Ukrajinu a západné sankcie výrazne stúpli. Európska únia (EÚ) pripravila plán postupného znižovania závislosti od ruskej ropy a plynu. USA dovoz ruskej ropy a ropných produktov už zakázali. Pre Európu je tento krok komplikovanejší, keďže prípadný výpadok dodávok z Ruska nedokáže nahradiť z iných zdrojov. S pokračovaním agresie voči Ukrajine však zrejme budú silnieť aj hlasy požadujúce úplné zastavenie dodávok, keďže Rusko z týchto príjmov financuje vojnu.