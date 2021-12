Ruský plyn prúdi cez Jamal v reverznom režime druhý deň

Moskva 22. decembra (TASR) - Ruský plyn prúdi cez plynovod Jamal-Európa obráteným smerom, teda zo západu na východ, aj v stredu. Poukázali na to údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade, ktoré zverejnila agentúra Reuters.



Tok plynu cez Jamal zmenil smer v utorok (21. 12), čo sa odrazilo na raste cien suroviny pre európsky trh na nové maximum. Cena referenčného kontraktu na plyn s dodávkou v januári dosiahla v utorok nakrátko 175 eur za megawatthodinu.



Z rastu cien plynu v Európe, kde beží zimná vykurovacia sezóna a dopyt prudko rastie, je obviňované Rusko. Moskva však tvrdí, že za reverzným tokom nie sú žiadne politické dôvody. Navyše dvaja veľkí nemeckí odberatelia ruského plynu potvrdili, že ruský plynárenský koncern Gazprom si svoje záväzky plní.



Ako uviedla spoločnosť Gascade, podľa údajov na nemeckej meracej stanici Mallnow ležiacej na poľsko-nemeckej hranici plyn cez plynovod Jamal prúdi v stredu z Nemecka do Poľska, a to v hodinovom objeme zhruba 1,18 milióna kilowatthodín. Na tejto úrovni by sa mal udržať počas celého dňa.