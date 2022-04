Ruský plynárenský koncern Gazprom sa sťahuje z nemeckého trhu

Berlín/Moskva 1. apríla (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom v piatok oznámil, že sa sťahuje z nemeckého trhu. Urobil tak po tom, ako sa Rusko a Nemecko dostali do sporu za požiadavku Ruska začať platiť za dodávky plynu v rubľoch a úvahy nemeckej vlády aktíva Gazpromu v krajine zoštátniť. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Zatiaľ nie je jasné, do akej miery rozhodnutie ruskej spoločnosti ovplyvní dodávky ruského plynu do Nemecka. Rusko sa na celkovej spotrebe plynu v Nemecku podieľa približne 40 %.



Gazprom informoval, že ukončil svoju účasť v nemeckej divízii Gazprom Germania a vo všetkých jej aktívach. Medzi ne patrí aj v Londýne sídliaca obchodná divízia Gazprom Marketing & Trading. Ďalšie podrobnosti plynárenský koncern neuviedol.



Firma tak urobila deň po tom, ako nemecký denník Handelblatt informoval, že nemecké ministerstvo hospodárstva zvažuje zoštátnenie nemeckých divízií Gazpromu a ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť. Dôvodom sú obavy z možného narušenia dodávok. Kremeľ na tieto informácie v piatok reagoval, že by to znamenalo porušenie medzinárodného práva.



Spoločnosť Gazprom Germania má sídlo v Berlíne a jej jediným akcionárom je Gazprom Export, firma, ktorej stopercentným vlastníkom je Gazprom. Nemecká divízia má pobočky okrem iného aj vo Švajčiarsku a v Českej republike.