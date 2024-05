Ruský plynárenský koncern Gazprom sa vlani prepadol do straty

Moskva 2. mája (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom oznámil za minulý rok prepad do straty takmer 630 miliárd rubľov, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku vykázal zisk v hodnote vyše bilióna rubľov. Spoločnosť doplatila na pokles predaja zemného plynu do Európy, ktorá bola jeho kľúčovým trhom, o viac než polovicu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Gazprom vo štvrtok uviedol, že za rok 2023 zaznamenal stratu 629 miliárd rubľov, čo v prepočte znamená 6,9 miliardy USD (6,45 miliardy eur). Na porovnanie, v roku 2022 vykázala firma čistý zisk 1,2 bilióna rubľov.



Výsledky sú tak podstatne horšie, než očakávali analytici. Tí podľa údajov ruskej agentúry Interfax počítali iba s poklesom zisku na 447 miliárd rubľov.



Ruský export plynu do Európy, ktorá bola kedysi hlavným exportným trhom pre ruský plyn, klesol podľa výpočtov agentúry Reuters v minulom roku o 55,6 % na 28,3 miliardy kubických metrov. Dôvodom je invázia Ruska na Ukrajinu v roku 2022, v dôsledku čoho začali európske krajiny postupne ustupovať od dovozu ruských energií.



Celkové tržby Gazpromu dosiahli vlani 8,5 bilióna rubľov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o vyše 27 %, keď v roku 2022 zaznamenal Gazprom tržby na úrovni 11,7 bilióna rubľov.



(1 EUR = 1,0698 USD)