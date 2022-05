Ruský prezident nariadil zvýšenie dôchodkov a minimálnej mzdy o 10 %

Moskva 25. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vláde zvýšiť dôchodky a minimálnu mzdu o 10 % s cieľom zmierniť dôsledky vysokej inflácie na obyvateľstvo. Zároveň však odmietol spájanie všetkých ekonomických problémov krajiny s vojnou na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Medziročná miera inflácie dosiahla v apríli takmer 18 % a Putin priznal, že rok 2022 bude pre ruskú ekonomiku "náročný". Ako však dodal, "keď poviem náročný neznamená to, že všetky problémy súvisia so špeciálnou vojenskou operáciou".



Poukázal pritom na iné krajiny vrátane západných štátov, ktoré podľa neho majú porovnateľnú infláciu ako v Rusku. Tá je však podľa agentúry Reuters čiastočne dôsledkom práve invázie Ruska na Ukrajinu a z toho vyplývajúceho prudkého rastu cien energií a potravín.



Dôchodky sa v Rusku zvýšia od 1. júna, zatiaľ čo minimálna mzda od 1. júla. Podľa analytikov však toto zvýšenie nezabráni prudkému poklesu reálnych príjmov Rusov. Minimálna mzda v Rusku dosahuje v súčasnosti 13.890 rubľov (necelých 235 eur) a starobný dôchodok predstavuje v priemere 18.521 rubľov.



Analytici banky VEB odhadujú, že aj po zvýšení dôchodkov a minimálnej mzdy o 10 % reálne mzdy klesnú tento rok o takmer 6 % a reálny disponibilný príjem o 7,5 %. Ruský minister financií Anton Siluanov uviedol, že opatrenia budú stáť štátny rozpočet v tomto roku približne 600 miliárd rubľov (9,85 miliardy eur) a v roku 2023 zhruba 1 bilión rubľov.



V. Putin: Nemennou prioritou je zvýšiť blaho a kvalitu života občanov

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil desaťpercentné zvýšenie minimálnej mzdy a penzií v nasledujúcich týždňoch. Tento krok prichádza v čase, keď ruská ekonomika čelí nebývalej vlne medzinárodných sankcií, vyvolaných inváziou Ruska na Ukrajine. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AP.



Putin na zasadnutí vlády povedal, že minimálne životné náklady stúpnu od 1. júna o desať percent a minimálna mzda a štátne dôchodky sa zvýšia o desať percent od 1. júla. Tento nárast bude znamenať, že minimálna mzda sa zvýši na približne 240 eur mesačne a priemerný dôchodok na vyše 300 eur, ako napísala ruská tlačová agentúra Interfax.



"Našou kľúčovou a nemennou prioritou je zvýšiť blaho a kvalitu života občanov," uviedol Putin na zasadnutí.



Prezident poveril predstaviteľov vlády aj úlohou, aby zvýšili žold ruským vojakom slúžiacim v zahraničí. Príkaz vydal v čase, keď vojna Ruska na Ukrajine, Kremľom nazývaná "špeciálna vojenská operácia", vstupuje do štvrtého mesiaca.