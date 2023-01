Ruský producent zlata Polymetal zvýšil tržby takmer o tretinu

Moskva 25. januára (TASR) - Ruský ťažobný koncern Polymetal oznámil za 4. štvrťrok minulého roka rast tržieb takmer o tretinu. Za celý rok však objem tržieb klesol, čo je dôsledok poklesu cien zlata a striebra. Informovala o tom agentúra Reuters.



Sankcie západných štátov sa Polymetalu priamo netýkajú. Napriek tomu firmu čiastočne ovplyvňujú, keďže v dôsledku sankcií zahraničné banky a prepravné spoločnosti obmedzili spoluprácu s ruskými firmami.



Za 4. štvrťrok však dosiahol Polymetal, jeden z najväčších ruských producentov zlata a striebra, tržby okolo 1 miliardy USD (920,98 milióna eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast zhruba o 30 %.



Produkcia zlatého ekvivalentu, čo je kombinácia zlata a ďalších kovov, dosiahla 540.000 trojských uncí. Medziročne to znamená rast o 16 %. Výrazne k tomu prispela ťažba z ložísk Nežda a Kyzyl.



Za celý rok 2022 dosiahla produkcia zlatého ekvivalentu 1,712 milióna trojských uncí. Oproti roku 2021 sa tak zvýšila 2 %. Tržby za celý rok však klesli o 3 % na 2,8 miliardy USD, čo je dôsledok poklesu priemernej ceny zlata a striebra.



Odhad produkcie na tento rok ponechal Polymetal nezmenený. Aj naďalej tak počíta so stabilnou produkciou, ktorá by podobne ako v minulom roku mala dosiahnuť približne 1,7 milióna trojských uncí.



(1 EUR = 1,0858 USD)