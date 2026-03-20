Ruský ropný koncern Lukoil sa v minulom roku prepadol do straty
Spoločnosť dodala, že odpísala investície do svojho zahraničného biznisu Lukoil International, pričom náklady odhadla na približne 1,7 bilióna rubľov.
Autor TASR
Moskva 20. marca (TASR) - Ruský ropný koncern Lukoil v piatok oznámil, že v minulom roku sa prepadol do straty, ktorá presiahla bilión rubľov. Výsledky spoločnosti ovplyvnili sankcie západných štátov, ktoré ju v závere minulého roka prinútili začať predávať zahraničné aktíva. Informovali o tom agentúra Reuters a server denníka The Moscow Times.
Lukoil uviedol, že za rok 2025 zaznamenal čistú stratu 1,06 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 12,42 miliardy USD (10,81 miliardy eur). Na porovnanie, v roku 2024 dosiahol ropný koncern zisk 848,5 miliardy rubľov.
Spoločnosť dodala, že odpísala investície do svojho zahraničného biznisu Lukoil International, pričom náklady odhadla na približne 1,7 bilióna rubľov. Lukoil sa na celosvetovej produkcii podieľa približne 2 %, z čoho zhruba štvrtina pochádza z jeho zahraničných aktív.
Tržby spoločnosti dosiahli v minulom roku 3,8 bilióna rubľov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 0,6 bilióna rubľov. Klesol aj čistý dlh, a to o 78 % na 226 miliárd rubľov.
(1 EUR = 1,1489 USD)
