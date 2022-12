Ruský Rosatom očakáva tento rok rast exportu o 15 %

Moskva 26. decembra (TASR) - Ruská štátna spoločnosť pre jadrovú energetiku Rosatom očakáva za tento rok rast exportu zhruba o 15 %. Navyše jej portfólio zahraničných objednávok zostáva napriek zložitej situácii stabilné. Uviedol to šéf Rosatomu Alexej Lichačev.



"Export sa zvýši približne o 15 %. Je však potrebné priznať, že to ani zďaleka nedosahuje limit," povedal Lichačev pre denník Izvestija, ktorý citovala agentúra Reuters. Pod rast sa okrem iného podpísali kontrakty, ktoré sa už realizujú, ako aj dodávky jadrového paliva a služby. Patrí sem aj výstavba 23 jadrových blokov v rámci projektov vo viacerých krajinách, uviedol Lichačev.



Od invázie Ruska na Ukrajinu koncom februára sa Rosatomu podarilo vyhnúť sankciám západných štátov, aj keď USA ich na začiatku zvažovali. "Aj za týchto podmienok je naše portfólio zahraničných objednávok na najbližších 10 rokov stabilné, a to na úrovni približne 200 miliárd USD (188,29 miliardy eur)," povedal Lichačev.



(1 EUR = 1,0622 USD)