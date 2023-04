Ruský rubeľ klesol na 12-mesačné minimum voči doláru

Moskva 7. apríla (TASR) - Ruský rubeľ v piatok klesol na najnižšiu úroveň voči doláru za uplynulý rok. Dosiahol pritom hranicu 82 rubľov za dolár na moskovskej burze (MOEX). Rusko už viac ako rok čelí rozsiahlym sankciám Západu za inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý donedávna tvrdil, že Moskva sankciám vo veľkej miere odoláva, minulý týždeň pripustil, že môžu mať pre jeho krajinu "negatívne" dôsledky.



V piatok sa dolár na moskovskej burze (MOEX) o 9.40 SELČ predával za 82 rubľov. Naposledy bol kurz rubľa taký nízky v apríli minulého roka, dva mesiace po tom, čo Kremeľ spustil vojenskú operáciu na Ukrajine.



Ruský minister financií Anton Siluanov v stredu (5. 4.) spojil oslabovanie rubľa s odlevom cudzej meny z Ruska.



"Tieto zmeny sú spojené s nárastom importu alebo so znížením exportných procedúr," povedal v rozhovore pre štátnu televíziu. Dodal, že kurz bol v uplynulých mesiacoch kolísavý.



Podľa Siluanova výmenný kurz "sa drží trhových princípov a pohybuje sa a mení so zmenou zahraničných ekonomických podmienok". Rusko však môže počítať s prílevom hotovosti z vývozu energií, ktoré naďalej predáva na globálnom trhu.



"Je to signál, že do krajiny bude prichádzať viac cudzej meny, čo znamená, že kurz rubľa bude mať tendenciu sa posilňovať," povedal Siluanov.



Rusko uviedlo, že prispôsobuje svoju ekonomiku západným sankciám, pričom dúfa, že tento proces ukončí do roku 2024.