Ruský rubeľ odštartoval rok 2023 poklesom

Moskva 3. januára (TASR) - Kurz rubľa odštartoval rok 2023 poklesom voči doláru aj euru, analytici však predpokladajú, že v priebehu tohto roka by sa mal udržať na relatívne stabilnej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kurz ruskej meny klesol v utorok oproti doláru do 8.05 h SEČ o 0,4 % na 70,18 RUB/USD. Pokles evidoval aj oproti euru, a to o 0,6 % na 74,67 RUB/EUR.



Minulý rok zaznamenávala ruská mena prudké výkyvy, čo je dôsledok útoku Ruska na Ukrajinu, po ktorom západné štáty uvalili na Moskvu bezprecedentné sankcie. V marci sa kurz meny prepadol na historické minimum 120 rubľov za dolár, neskôr však zavedenie kapitálových kontrol situáciu stabilizovalo. Navyše, kurz meny nepriamo podporili sankcie, v dôsledku ktorých výrazne klesol dovoz do Ruska, čo vylepšilo stav bežného účtu platobnej bilancie.



Kurz rubľa opäť výraznejšie klesol v decembri, v ktorom začal platiť cenový strop na ruskú ropu. Analytici však očakávajú, že mena by mala dobre zvládať aj tento rok, najmä vďaka vysokému prebytku bežného účtu platobnej bilancie.