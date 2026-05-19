Ruský rubeľ posilnil oproti doláru na viac než trojročné maximum
Rubeľ tlačia nahor vysoké ceny ropy, čo je dôsledok vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Moskva 19. mája (TASR) - Kurz ruského rubľa posilnil v utorok oproti doláru aj čínskemu jüanu na najvyššiu úroveň za viac než tri roky. Trhy tak reagovali na viacero faktorov, medzi nimi návštevu ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne, v rámci ktorej sa očakáva uzatvorenie nových obchodných dohôd. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Na základe údajov LSEG poslnil ruský rubeľ v utorok oproti doláru pod 72 RUB/USD. Pod túto úroveň sa tak dostal prvýkrát od marca 2023. Od začiatku apríla sa kurz ruskej meny posilnil oproti americkému doláru o 12 %. Rubeľ tak dosiahol z tohto pohľadu najlepší výsledok spomedzi všetkých mien, uviedla agentúra Bloomberg.
Ruská mena dosiahla viac než trojročné maximum aj oproti čínskemu jüanu. Podľa údajov z moskovskej burzy kurz rubľa oproti jüanu dosiahol v utorok 10,45 RUB/CNY, čo je najvyšší kurz ruskej meny od februára 2023.
Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov uviedol, že „prakticky všetky“ platby v rámci obchodu medzi Ruskom a Čínou, ktorý dosahuje 240 miliárd USD (206,04 miliardy eur), sú realizované v rubľoch a jüanoch. Rusku to umožňuje vyhýbať sa západným sankciám.
Rubeľ tlačia nahor vysoké ceny ropy, čo je dôsledok vojny na Blízkom východe. Okrem toho menu podporilo predĺženie americkej výnimky na kúpu sankcionovanej ruskej ropy o ďalších 30 dní, ako aj očakávania nových obchodných dohôd medzi Ruskom a Čínou po rokovaniach medzi Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Prezidenti by mali rokovať o nových dohodách v energetickom sektore, vrátane projektu plynovodu Sila Sibíri 2. Čína je okrem toho naďalej najväčším odberateľom ruskej ropy, pričom v 1. kvartáli tohto roka vyviezlo Rusko do Číny 31 miliónov ton suroviny. Medziročne to predstavuje zvýšenie o viac než tretinu.
(1 EUR = 1,1648 USD)
