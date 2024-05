Ruský rubeľ posilnil voči doláru na dvojmesačné maximum

Moskva 7. mája (TASR) - Ruský rubeľ posilňuje voči americkému doláru a v utorok okolo 13.30 h SELČ sa priblížil tesne k hranici 91 RUB/USD, čo je najvyššia hodnota za posledné dva mesiace. Mena profituje z vysokých cien ropy a vládnych opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť prílev devízových prostriedkov do ruskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Rubeľ podporilo rozšírenia kapitálových kontrol, prostredníctvom ktorých štát umelo zvyšuje dopyt po ruskej mene v exportne zameraných podnikoch. Ruská vláda predĺžila do konca apríla budúceho roka platnosť nariadenia, na základe ktorého musí 43 kľúčových vývozcov predať minimálne 80 % devízových príjmov ruským bankám do 120 dní od prijatia finančných prostriedkov. Prezidentský dekrét mal pôvodne platiť len do konca apríla tohto roka.



(1 EUR = 1,0776 USD)