Ruský rubeľ sa mierne zotavuje vďaka intervencii centrálnej banky

Moskva 28. novembra (TASR) - Kurz ruského rubľa voči doláru sa vo štvrtok zotavil zo stredajšieho (27. 11.) prepadu o viac ako 7 %. Dôvodom bola intervencia ruskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská centrálna banka v stredu večer oznámila, že zastavuje nákup devíz na domácom trhu, a to od 28. novembra do konca roka 2024. Cieľom intervencie je zmiernenie tlaku na domáce finančné trhy, keďže kurz ruskej meny od začiatku augusta padol o viac než štvrtinu.



Vo štvrtok ráno rubeľ podľa mimoburzových údajov bánk vzrástol o 2,60 % na 110,20 RUB/USD. Napriek tomu sa jeho kurz naďalej pohybuje na najnižších úrovniach od marca 2022, teda od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Podľa údajov Moskovskej burzy cenných papierov (MOEX) sa rubeľ vo štvrtok posilnil aj voči čínskemu jüanu na 14,60 RUB/CNY. "Dôvodom obratu je rozhodnutie centrálnej banky zastaviť nákupy devíz," uviedli analytici maklérskej spoločnosti BCS. Zdôraznili však, že volatilita na trhu bude naďalej vysoká.



Obchodovanie s dolármi a eurami sa presunulo na mimoburzový trh po tom, ako Západ v júni uvalil sankcie na MOEX. Banky, ktoré obchodujú s týmito menami, nahlasujú ceny centrálnej banke, ktorá ich využíva na stanovenie oficiálneho výmenného kurzu, ktorý bol vo štvrtok na úrovni 108,01 RUB/USD.



Obchodovaniu so západnými menami dominovalo niekoľko ruských bánk, na ktoré sa nevzťahovali sankcie, vrátane Gazprombank, ktorá zabezpečuje zvyšný obchod Ruska so zemným plynom so Západom, a západných bánk, ktoré stále pôsobia v Rusku.



Nové americké sankcie voči Gazprombank však vyvolali panické nákupy na devízovom trhu, čo spôsobilo prepad rubľa, uviedol manažér VTB Dmitrij Pjanov.



V stredu sa rubeľ oslabil o viac ako 7 % a jeho kurz sa dostal nad 113 RUB/USD. Ruská centrálna banka začala intervenovať práve v reakcii na prekročenie hranice 110 RUB/USD.



Ďalším faktorom, ktorý prispieva k poklesu rubľa okrem sankcií voči Gazprombank, je prepad ruského akciového trhu, ktorý od začiatku roka stratil vyše 20 %. Investori totiž presúvajú svoje úspory z akcií na vklady, ktoré ponúkajú úrok vyšší, ako je referenčná sadzba centrálnej banky na úrovni 21 %.