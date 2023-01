Ruský rubeľ sa opäť posilnil, dostal sa pod 70 RUB/USD

Moskva 9. januára (TASR) - Kurz ruského rubľa sa v pondelok výrazne posilnil, keď oproti doláru zaznamenal rast o viac než 3 % a vrátil sa pod 70 rubľov za dolár. Otočil tak vývoj v závere minulého roka, keď zaznamenal oslabenie na 6-mesačné minimum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kurz rubľa vzrástol v pondelok do 11.05 h SEČ oproti doláru o 3,4 % na 69,68 RUB/USD. Kurz ruskej meny sa posilnil aj oproti euru a čínskej mene. Oproti euru vzrástol o 1,9 % na 74,77 RUB/EUR a oproti čínskemu jüanu o 2,2 % na 10,23 RUB/CNY.



Rubeľ si drvivú väčšinu minulého roka držal pozíciu najúspešnejšej meny. V marci sa síce kurz prepadol na historické minimum 120 rubľov za dolár, neskôr však zavedenie kapitálových kontrol situáciu stabilizovalo. Navyše kurz rubľa nepriamo podporili sankcie, v dôsledku ktorých výrazne klesol dovoz do Ruska, čo vylepšilo stav bežného účtu platobnej bilancie.



V decembri však mena stratila zo svojej hodnoty 17 %, keď reagovala na zavedenie cenového stropu na ruskú ropu a embargo Európskej únie na dovoz ropy z Ruska tankermi. Analytici však už skôr uviedli, že očakávajú, že mena by mala solídne zvládať aj tento rok, najmä vďaka vysokému prebytku bežného účtu platobnej bilancie.